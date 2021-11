Guarente: “Saponara tra i più sottovalutati. Torreira e Amrabat, vi dico la mia”

"Derby? mi ricordo che quando giocavo ad Empoli era una partita super sentita in città e nello spogliatoio."

"L'esigenza di vincere ce l'hanno tutte le squadre. Adesso, soprattutto per la Fiorentina, è il momento per continuare ad avere il trend positivo delle ultime giornate per rimanere agganciata alle zone alte della classifica. E' importante arrivare alla sosta di Natale tra le prime. ObiettivoEuropa? Sicuramente. Gli obiettivi poi vengono stabiliti in base alla continuità che riesci ad avere. La Fiorentina viene da un ottimo risultato e quindi le aspettative cambiano in pochi giorni. Quando riesci a fare risultato con il Milan giocando un buon calcio ti dà motivazioni e ti fa sperare di raggiungere l'Europa. Il campionato poi è lunghissimo, ma le motivazioni e la qualità della rosa c'è per puntare a questo. Derby? mi ricordo che quando giocavo ad Empoli era una partita super sentita in città e nello spogliatoio. Centrocampo viola? Torreira ha un trascorso calcistico importante. Ha esperienza, è dinamico e sa dare qualità in mezzo al campo. Qualsiasi allenatore lo vorrebbe. Amrabat ha dimostrato in Italia di avere ottime qualità. L'essere arrivato lo scorso anno a Firenze lo scorso anno non lo ha avvantaggiato visto la situazione che ha vissuto il club viola. Poi le scelte tattiche dell'allenatore possono avvantaggiare o svantaggiare un giocatore, e in questo caso stanno svantaggiando il marocchino. Le sue qualità però non si discutono. Saponara? Uno dei giocatori più sottovalutati del campionato italiano. E' un giocatore che per un verso o per un altro ha avuto molti alti e bassi nella sua carriera. Ma se sta bene può fare la differenza. E' un giocatore completo e Italiano ha avuto la bravura di metterlo a suo agio."