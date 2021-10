Gruppo AF diventa Official Partner di Fiorentina. Barone: “ACF è innovazione”

Gruppo AF, azienda esperta nel settore delle ristrutturazioni energetiche e Superbonus 110%, è il nuovo Official Partner viola

Nuovo sponsor per la Fiorentina. ACF - si legge sul sito ufficiale viola - è lieta di annunciare la partnership con Gruppo AF, azienda esperta nel settore delle ristrutturazioni energetiche e Superbonus 110%, che per la stagione 21-22 sarà Official Partner del Club.