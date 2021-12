Gregucci incorona Quarta: “Può diventare uno dei migliori”

Le considerazioni su due dei pilastri della formazione di Italiano

"Difendere ora è molto più complicato, siamo nell'era del VAR, è un macello per chi non vuol farsi fischiare un fallo. Alcuni perdono molte delle loro capacità coordinative e motorie nel cercare di tenere le mani dietro la schiena. I rigori ci stanno a norma di regolamento, ma per chi difende è veramente dura. Vlahovic? Il suo punto di forza è la testa. Un ragazzo di 21 così solido nel frullatore mediatico è rarissimo da vedere, è coraggioso e sta facendo esperienza internazionale con la maglia della Serbia Sa fare tutto e si prende le sue responsabilità. Quarta? Nel rapporto uomo/uomo lui si esalta, perché è ben dotato fisicamente, reattivo, come Milenkovic al suo fianco. Sì, può diventare un giocatore importante del nostro campionato".