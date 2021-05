Gregucci consiglia Commisso: “Prenderei De Zerbi o Sarri”

Chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina?

"Mi chiedete chi prenderei come allenatore se fossi il presidente? De Zerbi o Sarri. Maurizio porterebbe le sue motivazioni nella sua terra, cercherebbe ulteriore gloria a Firenze, ma ho la netta sensazione che non arriverà nessuno dei due. Commisso ha speso tanto e sta costruendo un centro sportivo di cui si parla da prima che io arrivassi alla Fiorentina con Mancini. Crei una struttura, ed è importante così come lo è l'allenatore che però non deve essere subito messo in discussione. Cambio leggermente discorso ma lo lego al centro sportivo e dico: il settore giovanile che anche ha tirato fuori Vlahovic, che fine ha fatto? Quello della Fiorentina è sempre stato florido, storicamente".