Greatti: “Fiorentina non fa più la differenza. Ribery? Meno male non gioca”

Il doppio ex di Cagliari e Fiorentina, Ricciotto Greatti, è stato intervistato da calciocasteddu.it:

Domenica la partita sarà dura: la Fiorentina non può fare più la differenza come prima, oggi siamo noi del Cagliari a farla! Perché ai viola mancano alcuni giocatori per poter fare il salto di qualità. A parte Chiesa, dispone di giocatori di fascia medio-alta. Meno male che Ribéry non giocherà… si tratta di un gruppo giovane che vuole meritare una certa classifica. Ma non dimentichiamoci che un giocatore solo, per quanto forte, non può fare grande una squadra: c’è bisogno di tutti.