“Grazie”: anche Vlahovic saluta Ribery. Il post social del bomber viola (FOTO)

Il centravanti gigliato su Instagram saluta l'ormai suo ex partner d'attacco

Un semplice grazie, ma con dietro mille significati: in questo modo su InstagramDusan Vlahovic saluta e, appunto, ringrazia Franck Ribery, ormai suo ex partner nell'attacco della Fiorentina. Il giovane serbo ringrazia il campione francese non solo per gli assist vincenti ricevuti quest'anno, ma anche per tutti quegli insegnamenti che sicuramente Le Roi gli ha trasmesso durante le due stagioni condivise in viola fianco a fianco.