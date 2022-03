Graziani: “Torreira ha giganteggiato. Europa? Recupero con l’Udinese decisivo”

L'ex viola spiega: "In caso di vittoria nel recupero si aprirebbero scenari meravigliosi"

Il grande ex viola, Ciccio Graziani , ha parlato così dei temi più caldi in casa Fiorentina in diretta su Viola a RTV38:

"Oggi abbiamo rischiato, ma una vittoria così la prendo e la porto a casa. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna anche se la prestazione non è stata negativa. Attaccanti? Nè Piatek nè Cabral mi sono piaciuti. Sugli esterni, Nico mi è piaciuto molto ma deve stare più in piedi, mentre Sottil oggi non ha giocato bene. Torreira? Ha giganteggiato. Europa? Devi vincere il recupero, in quel caso si aprirebbe scenari meravigliosi. La gara contro l'Udinese sarà determinante per sognare in grande. Martinez Quarta? Ha fatto un passo indietro nelle gerarchie. E' una delle nostre priorità in fase difesa, una certezza. Tra poche partita tornerà in campo e darà il suo contributo"