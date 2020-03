Graziani: “Taglio stipendi giusto. Chiesa? In crescita la possibilità di tenerlo”

L’ex viola Ciccio Graziani ha parlato al Pentasport di Radio Bruno delle tematiche relative al momento del calcio italiano e non solo: “Taglio stipendi giocatori? Lo avrei proposto ai miei compagni. E’ un’inattività forzata, ma non si sta giocando: sarebbe una cosa giusta. Chiesa? Penso che la possibilità di trattenerlo sia in crescita, credo che i costi dei giocatori si abbasseranno. La ripartenza sarà dura e difficile, credo che le squadre rimarranno per buona parte come sono adesso.