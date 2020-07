Graziani: “Su Chiesa c’è una corresponsabilità, se lo metti nel 4-3-3 ti fa 10 gol. Ecco il mio attacco”

Francesco Graziani è intervenuto durante A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Il silenzio? A chi lo intimi, ai dirigenti? Bisognerebbe capire da Federico che cosa voleva dire quel gesto, ma a me non importa, sono contento che la Fiorentina abbia pareggiato quella partita. Il suo ruolo è attaccante esterno, non so se con Iachini si sono mai chiariti. Il centravanti c’è, ma è in panchina. Io dico che c’è una corresponsabilità, perché se giocasse in un sistema di gioco adatto, come quello del Napoli, triplicherebbe le sue prestazioni. Qualche responsabilità ce l’ha anche lui, ma guardate Bernardeschi: gioca in Nazionale, ma non fa gol da due anni…

Io credo sia difficilissimo vendere Chiesa alle cifre che si sono dette, i top club devono essere proprio innamorati per spendere tanto… L’attacco della Fiorentina? Se Kouamé comincia a stare bene io lo faccio giocare, con Ribery e Chiesa a fianco. Il problema è che Iachini non gioca a 4. ”