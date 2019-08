Graziani: “Su Boateng ho qualche interrogativo a livello fisico, qualche anno fa era un pilastro ma ora…”

Ciccio Graziani, direttamente dai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato dei nuovi acquisti della Fiorentina, da Boateng a Nainggolan. Ecco le sue considerazioni:

La Fiorentina vuole fare le cose per bene e vedremo se ci riuscirà. Su Boateng qualche piccolo interrogativo bisogna metterlo, ci ricordiamo quello di qualche anno fa che era un punto di riferimento. Si spera che porti esperienza, bisogna capire come sta perché negli ultimi tempi ha avuto degli infortuni. Non è un nome che fa impazzire i tifosi a differenza di Nainggolan: se arriva sarà un gran colpo. Lo si può discutere per tanti motivi ma non sul rendimento in campo. Nel 4-2-3-1 dietro la punta sa essere devastante, se la Fiorentina lo prenderà farà un grande colpo”.