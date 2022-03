Graziani: “Se Cabral non stava bene, perché Italiano lo ha convocato?”

La gestione di Cabral continua a far discutere

"Per quanto io voglia bene a Italiano, gli contesto la scelta di non aver inserito Cabral al posto di Piatek. Non stava bene? A maggior ragione, se un giocatore non sta bene io non lo convoco per evitare polemiche e dubbi come questo. Con il Bologna è una partita che va vinta, viene dopo un periodo molto difficile con tanti punti persi. La squadra è viva e gioca contro avversari che danno tutto. Non possiamo essere scontenti di questa Fiorentina, stanno facendo cose straordinarie. A inizio stagione avrei messo non una, ma quattro firme per essere a questo punto adesso".