Graziani: “Regalato un tempo al Parma, ora spazio a Vlahovic. A Cagliari con presunzione”

L’ex campione viola Ciccio Graziani al Pentasport di Radio Bruno:

Attacco? Darei qualche chance in più a Vlahovic dal primo minuto. Contro il Parma avrebbe dovuto giocare anche Sottil, così ci saremmo schierati a specchio. Mi rammarica che la Fiorentina abbia regalato un’ora di partita agli avversari. Avremmo dovuto sfruttare meglio gli esterni invece Ghezzal non sapeva dove andare e Chiesa faceva confusione. Inoltre Boateng non ha aiutato la squadra a salire. Cagliari? Dobbiamo andare a giocarcela con presunzione, non con paura di perdere perchè lì hanno entusiasmo.