Graziani: “Questa Fiorentina può lottare per la Conference League”

L'ex calciatore della Fiorentina, Ciccio Graziani, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno di quello che può dimostrare la Fiorentina in questa stagione e di Dusan Vlahovic. Ha iniziato dicendo: "Ieri mi sono divertito molto durante il primo tempo, durante il secondo meno. Secondo me questa Fiorentina può lottare benissimo per un posto in Conference League, perché ha delle qualità importanti e il tipo di gioco che propone Italiano esce con il tempo".