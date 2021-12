Graziani: “Questa Fiorentina ha dei valori, grande simbiosi con il pubblico”

"Vlahovic? Se continua così diventa uno degli attaccanti più forti in Europa."

"Il pubblico oggi è stato meraviglioso. Sul 2-0 ha voluto far capire alla squadra che li era vicino e ha dato una grande mano. E' una delle poche volte che vedo una grande simbiosi tra la squadra e i tifosi. Alla fine del primo tempo sembrava di essere su scherzi a parte, abbiamo creato tantissime occasioni. Poi un secondo tempo travolgente. Dopo l'espulsione di Biraghi, però, ero preoccupatissimo, ma ce la siamo cavata molto bene. Questo è un segno che la squadra ha dei valori, la classifica lo dimostra. L'unica cosa è che io Vlahovic non l'avrei mai tolto, un giocatore come lui mette apprensione alle difese. E' l'unico che ha peso e può inventarti qualsiasi cosa. Vlahovic? Dusan ha sempre messo grande carattere e personalità, non dimentichiamoci i primi gol fatti su rigori pesantissimi lo scorso anno. A me stupisce il feeling che ha con la porta. Se continua così diventa uno degli attaccanti più forti in Europa. "