Graziani: “Punto su Cabral. Se fossi stato in lui, Sottil me lo sarei mangiato”

L'annosa questione dell'attaccante da mettere al centro della linea offensiva viola

"Cabral? Gli arrivano pochi palloni, dovrebbe essere servito meglio. Io se fossi stato in lui avrei mandato Sottil sotto la doccia dalla rabbia, dopo quel movimento. Molte volte Cabral alza la mano e la palla non arriva. Ci sono dei calciatori che a piede invertito si trovano meglio, ma questo li rende un po' prevedibili. Gli allenatori oggi ricercano l'equilibrio, invece Liedholm ci diceva sempre di fare il nostro lavoro, senza pensare agli avversari. Le nuove generazioni sono un pochino più spregiudicate, penso a Italiano, Dionisi, Zanetti. Puntiamo su Cabral: non ci dimentichiamo che è lui l'acquisto, mentre Piatek è l'occasione sulla quale poi decidere".