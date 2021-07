Graziani: “A Kokorin serve tempo. Biraghi? Non è così male”

Ciccio Graziani ha parlato di alcune situazioni calde in casa Fiorentina, in particolare quelle riguardanti i "giocatori in uscita".

Redazione VN

Ciccio Graziani, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato della Fiorentina e di come devono valutare alcune situazioni su determinati giocatori. "La società prima di acquistare, vuole sistemare delle situazioni. In particolare quelle di alcuni giocatori che hanno uno stipendio importante e che possono partire, come Callejon, Amrabat, Benassi e Saponara".

Su Callejon e Kokorin: "Callejon l'anno scorso con quel modulo non ha praticamente mai giocato. Non è in una forma da poter dire titolare fisso, però già il fatto che Italiano ieri l'abbia fatto partire titolare e abbia svolto una buona partita è una cosa positiva. Kokorin è arrivato e si è fatto male, ora bisogna farlo tornare al massimo e poi valutarlo. Prima di prenderlo la Fiorentina ha chiesto delle rassicurazioni a gente come Mancini e Capello".

Infine su Biraghi: "Ricordiamoci che un anno fa giocava in Nazionale e ha anche segnato con la maglia azzurra. Quindi così male non deve essere. Italiano sa che Biraghi è meno bravo a difendere, è un terzino di spinta."