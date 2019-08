Graziani: “Per l’attacco proverei la scommessa André Silva, oggi costerebbe la metà”

Ciccio Graziani, ospite di Radio Bruno Toscana, ha commentato il mercato della Fiorentina in vista dell’impegno di campionato contro il Genoa:

Vedrei meglio Simeone a Cagliari, ritroverebbe Pavoletti che ben conosce e che con lui ha fatto molto bene. E con la Samp, Defrel tornerebbe a casa. Con la partenza del Cholito dovrà arrivare un sostituto: sicuramente ci sarà qualcuno pronto. Io una scommessa su André Silva la farei: il Milan lo vuole vendere e non lo vuole più in rosa, quindi oggi costerebbe la metà. I giovani? Con il Napoli hanno giocato tutti bene: Vlahovic, Castrovilli, Sottil e anche Venuti a parte l’errore sul gol avversario propiziato da Callejon. Sono pronti, sono quattro giocatori importanti per i viola.

Tonali? Non è appetibile per la Fiorentina, il Brescia chiede tanti soldi per un ragazzo così dalle grandi potenzialità. Aspettiamo che faccia almeno il primo anno in A, la differenza con la B è molto ampia.