Graziani: “Andiamoci piano con Vlahovic, ma Milik lo metterebbe in ombra. Iachini? Nessun dubbio”

Ciccio Graziani ha risposto alle domande di studio e ascoltatori durante A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Io sono un pochino più ottimista, da noi è un pochino più semplice rispetto ad altri Paesi, dove tutto è cominciato dopo. Ci sono comunque ancora troppi morti… Il protocollo ha ancora qualcosa che dovrebbe essere rimesso a punto, dobbiamo aspettare una ventina di giorni per sapere cosa accadrà. Rimane la speranza, ben venga la fiducia, ma se ci sono i presupposti per un rischio anche minimo, allora meglio stare fermi. Nel frattempo staremo a vedere quali grandi passi avanti potranno essere fatti. Mi piacerebbe Maldini in Federcalcio, certo non ci si inventa manager in un giorno, ma vederlo dietro a Gravina o chi per lui mi stuzzicherebbe, potrebbe imparare molto.

Ci vorrebbe un organismo preposto a valutare il reale patrimonio di una società, perché ancora non si è capito che il vero obiettivo è la sanità del bilancio. Sarri a Firenze? Ma non ci viene… Ha una sfida importante da portare a termine con la Juventus, credo che se non si dovesse ripartire nessuno potrebbe mettere in dubbio Beppe Iachini come allenatore della prossima Fiorentina. La grande incognita è chi rimane e chi no, ma il dubbio sul Mister per me non c’è. Chiesa?A volte investire bene i soldi provenienti dalla cessione di un calciatore possono essere un grande vantaggio. Va detto che adesso non ci sono più così tante finanza. Se poi qualcuno mette sul piatto abbastanza soldi… Però visto che il feeling è stato ritrovato spero che rimanga ancora un anno, per lui ma anche per capitalizzare al meglio su di lui. Su Vlahovic ci andrei piano, è giovane, ma se rimane la Fiorentina deve puntarci e investirci molto. La concorrenza? Se vuoi puntare in alto devi avere tante alternative. Cutrone deve rimanere soltanto se c’è fiducia in lui, è un giocatore che non viene fuori oggi, le valutazioni si possono fare anche con poche partite giocate da parte sua. Cutrone-Kouamé-Vlahovic sono i nomi giusti per i nostri obiettivi? Questa è la domanda che la Fiorentina si deve porre.

Avrei voluto portare tanto il terzo scudetto a Firenze quanto la Coppa dei Campioni a Roma. A Cagliari ci siamo battuti fino all’ultimo, ma a loro quel punto serviva per salvarsi e giocarono con il coltello tra i denti. Rifarei esattamente tutto ciò che ho fatto. Chi può far fare il salto alla Fiorentina? Nainggolan guadagna cifre esagerate e l’anno scorso è stato fatto un tentativo, ci si potrebbe lavorare. Tonali non è alla portata della Fiorentina. Stesso discorso per Milik, che inoltre ha caratteristiche veramente simili a quelle di Vlahovic, che verrebbe messo in ombra.”