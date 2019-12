Intervenuto a Radio Sportiva sul difficile momento che sta attraversando la Fiorentina, Ciccio Graziani ha detto la sua sulla crisi di risultati: “Montella? Ieri la Fiorentina ha avuto le occasioni per non perdere, dal punto di vista del gioco meritava di più. Questa sconfitta pesa tanto: i numeri non sono buoni e la fiducia può scadere se il tecnico perderà anche a Torino”.