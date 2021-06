Graziani: “Milenkovic è importante, deve rinnovare”

Ciccio Graziani è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, parlando sia della situazione sui giocatori accostati che su Milenkovic.

Francesco Graziani, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno su quello che sta accadendo in questo momento in casa Fiorentina: "Dobbiamo riuscire a rendere concreto quello che viene detto, perché sennò la gente ci rimane male. Bisogna ragionare su chi si vende ed essere più furbi, come nel caso di Milenkovic. Il serbo è un giocatore importante, non puoi dirgli di non giocare, secondo me non è giusto come ha fatto De Laurentis con Milik".