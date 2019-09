Graziani: “La Fiorentina è uscita dal tunnel. Pedro…”

Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex viola Francesco Graziani ha commentato la vittoria della Fiorentina contro la Sampdoria:

Con la vittoria è uscita dal tunnel. Oltre al bel gioco, ora arrivano anche i risultati. Con la Juventus meritava di vincere, col Napoli di pareggiare e contro l’Atalanta è uscita a testa alta dal campo pareggiando solo per alcuni errori. La Fiorentina ha vinto convincendo, togliendosi dall’ultimo posto. L’inizio di stagione è stato molto difficile anche per via del valore degli avversari. Se Pedro si rivelerà un acquisto indovinato, i viola potranno togliersi grandi soddisfazioni.