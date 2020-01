Graziani: “La Fiorentina deve comprare Piatek, Cutrone non mi entusiasma”

Ciccio Graziani, grande ex viola, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Cutrone (SCHEDA) non mi entusiasma, è un giovane bravo, ma alla Fiorentina serve un giocatore capace di aprire gli orizzonti. La Fiorentina deve comprare Piatek (SCHEDA), che è un giocatore molto forte e capace di rinforzare decisamente la rosa. Non ha fatto bene ed è possibile prenderlo con qualche euro in meno, ma con lo stimolo di rivitalizzarlo può fare bene. Il problema vero è che questa squadra, senza cambiare i giocatori, fa fatica. Vorrei vedere, in questo nuovo anno, più responsabilità e passione.