Graziani: “Fossi la società, da domani ritiro. A Cabral serve una seconda punta”

Il consiglio di Ciccio Graziani

"Cabral? Secondo me con una seconda punta come per esempio Joao Pedro a fianco farebbe molto bene. La mia impressione è questa. Nella prossima stagione bisogna ripartire da lui e da chi arriverà per fare reparto con lui. La squadra merita un applauso per quello che ha fatto, se il campionato fosse finito l'altro ieri saremmo in Europa. La partita di sabato sera è da non sbagliare, ci sono tutti gli elementi per fare bene. Io già da domani porterei la squadra in ritiro... Ma potrebbero essere anche i giocatori a dare un segnale forte e a richiederlo".