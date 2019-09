Graziani: “Fiorentina interessante ma ha bisogno di tempo. Curioso di vedere Pedro”

L’ex viola Ciccio Graziani al Pentasport di Radio Bruno:

Pedro? Dipende come si affaccerà al calcio italiano. Se la Fiorentina avesse fatto tombola con questo giovane brasiliano sarebbe interessante. Il calendario non aiuta certamente: dopo le prime due giornate ti trovi la Juventus ed altri appuntamenti sicuramente non da poco. Mi auguro e credo che la tifoseria non criticherà Commisso e la nuova proprietà, perchè se si toglie l’entusiasmo è finita. Serviranno calma e pazienza per far sì che arrivino i risultati. Dobbiamo dare tempo anche ai nuovi giocatori di ambientarsi con il gruppo e con il calcio italiano. Serve pazienza da parte di tutti. I quattro esuberi alla fine come preventivato sono rimasti tutti. Mi auguro che Pedro sia indovinato nonostante tutti i rinforzi ottenuti nei vari reparti e ruoli. Cerchiamo di essere attendisti e di dare il tempo che merita a questa squadra. La partita di Genova non è piaciuta a nessuno, ma contro il Napoli personalmente mi son divertito ed ho visto una gran bella Fiorentina in prospettiva.