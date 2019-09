Graziani: “Falso nove? A me piace l’originale. Contro la Juventus serviva Vlahovic”

L’ex campione viola Ciccio Graziani al Pentasport di Radio Bruno:

Franchi? No, creerei un impianto nuovo. Magari in un’area dove si arriva bene coi mezzi pubblici e dove si può parcheggiare. Falso nove? A me i falsi non mi piacciono, però devi avere giocatori bravi. Contro la Juventus avrei messo Vlahovic e non Boateng, è l’unica cosa che critico a Montella.