Graziani elogia i tifosi viola: “Sono un patrimonio. Stadio? Non importa dove, basta farlo”

Il grande ex viola Ciccio Graziani ospite nella trasmissione del Pentasport di Radio Bruno:

Fare i tifosi non è così semplice, è facile esaltarsi ma purtroppo le critiche sono sempre dietro l’angolo. I tifosi viola sono un patrimonio, sempre al fianco della squadra, non dimentichiamoci che anche l’anno scorso, nonostante il periodo di crisi, gli abbonati erano oltre venti mila. Adesso possono esaltarsi, finalmente hanno una figura di riferimento. Nuovo Stadio? Il posto non mi interessa, basta che venga fatto. All’inaugurazione vorrò esserci, sarà un giorno storico per i nostri colori.