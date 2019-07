Graziani: “De Rossi? Ma che ci va a fare al Boca. Mercato? Montella si fida di Pradè”

L’ex giocatore della Fiorentina Francesco Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del momento della Viola:

Mercato? L’ha detto anche Montella: si fida degli operatori di mercato. Lo sapevamo che l’obiettivo era iniziare a sfoltire la rosa. La settimana prossima vado a New York a vedere Fiorentina-Benfica a New York. De Rossi al Boca? Non so cosa vada a fare in Argentina. Doveva prendere la palla al balzo e andare in America: impari l’inglese e quando rientri hai un bagaglio d’esperienza enorme. In Argentina il campionato è tosto, le problematiche al ginocchio rimangono. A questo punto vai alla Fiorentina, potrebbe esserci la componente del non voler fare uno sgarbo alla Roma