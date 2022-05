Graziani consiglia la Fiorentina: “Fossi nei viola punterei tutto su Belotti”

Ciccio Graziani, ex grande bomber di Fiorentina e Torino, oltre ad analizzare il finale di stagione dei viola, lancia la propria candidatura per il futuro dell’attacco del club gigliato

“Fiorentina-Roma? Ci doveva essere un cambio di rotta. La partita è arrivata al momento giusto, visto che i giallorossi erano ancora con la testa alla vittoria in Conference League. I viola hanno però fatto una grande partita. Lotta per l’Europa? La Fiorentina ora ha il destino nelle proroghe mani, con sei punti è sicuramente in Conference League. Le due gare che attendono Italiano e i suoi sono toste, ma la prestazione dell’altra sera al Franchi mi rende ottimista. Tanto poi dipenderà dal risultato dell’Atalanta a San Siro contro il Milan. Confidare sui risultati altrui alle volte può anche non essere sbagliato, detto che i viola dovranno fare ovviamente il loro. Futuro di Belotti? Non so cosa capiterà. Se non troverà nulla di meglio rimarrà a Torino, e questa cosa non mi fa impazzire. Su di lui non ci sono le grandi squadre, ecco perché fossi nella Fiorentina lo andrei subito a prendere. È un giocatore che mette in apprensione continuamente le difese. Io lo consiglierei immediatamente a Pradè e Barone, contando anche che sarebbe un colpo a parametro zero. Il capitano dei granata resta un giocatore di grande livello che in una piazza diversa e con nuove ambizioni potrebbe esplodere nuovamente. Futuro? La Fiorentina ora ha una base solida e con tre o quattro giocatori potrebbe rimanere in alto per diversi anni”