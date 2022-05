Graziani consiglia ACF: “Tratti direttamente con Torreira, il contratto…”

Ciccio Graziani regala alla Fiorentina la ricetta per provare a mantenere Torreira in viola anche in futuro

Ciccio Graziani, ospite di RTV38, ha parlato della Fiorentina e del centrocampo, partendo da Amrabat e finendo a Torreira:

Siamo in mano alle televisioni, non credo che sposti molto oggi giocare prima o dopo le dirette concorrenti. Non si gioca più tutti allo stesso orario, nemmeno all’ultima giornata. Amrabat? Farebbe bene ad andare a giocare altrove, non mi è mai piaciuto come giocatore. Torreira? Penso che la Fiorentina dovrebbe blindarlo trattando direttamente con lui, visto che il potere contrattuale con l’Arsenal ce l’ha in questo momento lo stesso giocatore.