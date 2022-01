Graziani: “Con il Toro risultato pesante ma salutare, ecco perché”

L'ex viola Ciccio Graziani ha parlato della partita di lunedì contro il Torino e di quella di Coppa Italia di domani

L'ex calciatore Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare della partita di lunedì contro il Torino della Fiorentina: "Non sono preoccupato per la sconfitta con il Torino. La classifica parla chiaro e abbiamo ancora una giornata da recuperare. Sulla carta è un risultato pesante, ma quando arrivano certe volte possono essere salutari per ricordarsi di tenere i piedi per terra. Dobbiamo metterci in testa che gli errori commessi a Torino non si ripetano e che è stato solo un incidente di percorso".