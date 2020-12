Graziani: “Come fa la Fiorentina a vincere senza segnare? Prendiamo una punta a gennaio”

L’ex viola Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno:

Il problema della Fiorentina è lo stesso da anni: non abbiamo un attaccante che fa gol. Atteggiamento? Fino alla trequarti di campo ci arriviamo, ma poi non riusciamo a segnare. Callejon? Non è in forma e prima giocava anche fuori ruolo. Quando fai acquisti così devi metterli in campo in modo che rendano al massimo. Chiesa? Tutti erano a favore della cessione, s’era incrinato il rapporto con lui. A gennaio serve un attaccante che faccia 13-15 gol. Senza un centravanti come si fa a segnare?