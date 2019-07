Graziani: ” Se si vuole trattenere Chiesa va fatto rinnovare subito”

Ciccio Graziani, grande ex viola, ha parlato ai microfoni del Pentasport:

“Il primo obbiettivo di una società è sempre il bilancio. Poi il rivendere e fare plusvalenza è una cosa secondaria, ma serve comprare giocatori bravi, ma capaci di fare cassa. Chiesa? A certe cifre va ceduto, senza pensarci. Deve andare a vivere sfide diverse, per la Fiorentina è un affare, perchè può fare cassa, e costruire una nuova squadra di grande talento. Pradè dovrà lavorare duramente, ora deve liberarsi di tanti esuberi. Chiesa se si vuole trattenere deve essere fatto subito il rinnovo, per cederlo eventualmente anno prossimo, senza rischiare di perderlo a zero o prezzo stracciato.”