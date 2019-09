Graziani: “Chiesa? L’Inter l’ha cercato più della Juventus. Pedro mi incuriosisce”

L’ex viola Francesco Graziani è stato il protagonista del filo diretto con gli ascoltato di Radio Bruno Toscana:

Il ruolo di Chiesa è esterno. Federico è sempre una risorsa per la Fiorentina. Fiorentina-Juventus sarà una gara importante per lui. Deve dare qualcosa in più visto che è stato cercato dalla Juventus. Giocare contro i bianconeri ti dovrebbe dare di più.

Se la Fiorentina avesse giocato, ad inizio stagione, con squadre meno titolate, forse sarebbe stato meglio, ma sarebbe stato peggio se la Fiorentina non avesse vinto, ad esempio, contro Bologna, Spal e Lecce.

L’Inter ha cercato di intavolare una trattativa per Chiesa. Più che la Juventus, ci ha provato l’Inter.

Pedro? Se abbiamo indovinato il centravanti che fa la differenza, ci possiamo togliere tante, belle soddisfazioni. Tutto sta nel reparto offensivo. Serve fare gol. Sono curioso di vedere Pedro. Voglio vedere se è l’attaccante che ci serve.

Vlahovic? E’ bravo, ma caricarlo di troppe responsabilità è un handicap, non può essere lui il riferimento dell’attacco.