Graziani: “Caro Iachini, che senso ha far entrare Cutrone e Sottil al 92′? Serve coraggio”

L’ex viola Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Mi piacerebbe chiedere a Iachini perché ha messo Cutrone e Sottil solo al 92′. Sei hai coraggio dimostralo, se vuoi cambiare la partita questi cambi vanno fatti prima. Le cinque sostituzioni, se fatte bene, possono essere un grande vantaggio. Non ha nessun senso farle a tempo scaduto. Iachini non lo voglio crocifiggere, ma certe mosse non le capisco. Giochi con il Brescia, schiera due centravanti con Ribery trequartista e Chiesa a tutta fascia”.