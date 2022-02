Graziani: “Cabral è il titolare. Vorrei parlare con Nastasic per il 2° gol”

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato della sconfitta contro la Lazio e del ballottaggio in attacco per Italiano

L'ex calciatore Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare della prestazione contro la Lazio e del ballottaggio in attacco.

Sulla partita persa contro la Lazio: "Sul secondo gol contro la Lazio vorrei parlare con Nastasic , perché un errore del genere non ha senso. Sono curioso di come Italiano ha gestito quella situazione".

Poi sul ballottaggio in attacco: "Cabral o Piatek? Il primo è sicuramente il titolare. Dipende come vuole gestire la situazione Italiano anche in vista dello Spezia. Quella di domani è una partita da dentro o fuori".