Graziani su Belotti: “Ottimo attaccante. Se arrivasse a Firenze, mi si aprirebbe il cuore”

L’ex viola Francesco Graziani è stato il protagonista del filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno Toscana:

Ottimo centravanti, ma deve farne ancora di strada per arrivare ai miei livelli e poi deve vincere qualcosa. Scambio con Chiesa? Lo farei. E’ uno dei migliori attaccanti in Italia insieme ad Immobile. Se potrebbe giocare con Vlahovic? Certo che sì, non capisco perché alcuni allenatori non giochino con le due punte. Se arrivasse, mi si aprirebbe il cuore. Orsolini al posto di Chiesa? Il Bologna non lo cede.