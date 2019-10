Graziani: “Badelj mai sotto il 6, Ribery valore aggiunto. Il rigore di Chiesa contro il Milan…”

L’ex viola Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ribery ancora non è al massimo della condizione, perché rispetto ai compagni di squadra non ha svolto la preparazione, eppure incide perché ha entusiasmo e fisicamente è sano. È assolutamente un valore aggiunto in una squadra di calcio. Udinese? È una buona squadra da temere, ma noi siamo in un buon momento. L’orario delle 12.30 può scombussolare un po’, è l’unica cosa che mi dà fastidio, ma vale per entrambi. Chiesa fa quello che deve fare e quello che gli permettono di fare allenatori e compagni. Rigore sbagliato? Molto probabilmente si è messo d’accordo con Pulgar, se per Montella non è un problema non vedo perché dovrebbe esserlo per noi. Badelj ha sempre dato il suo contributo e non è mai sceso sotto il 6 quest’anno. Se Castrovilli sta facendo così bene è perché Milan gli crea le situazioni”.