Graziani: “Atalanta, in dieci minuti tutto vanificato. Pedro? Se a gennaio non è pronto serve un altro attaccante”

L’ex campione viola Ciccio Graziani a Radio Bruno:

I cambi di Montella? Contro la Juve avrei messo Vlahovic e non Boateng, ma non abbiamo la riprova di come sarebbe andata. La Fiorentina ha fatto di tutto per vincere quella partita. Contro l’Atalanta in dieci minuti ci siamo mangiati tutto ciò che di buono avevamo fatto. Anche contro il Napoli avevamo fatto una buona gara ma non è finita bene. Io credo nella squadra. Le punte? La Fiorentina c’ha provato per Milik, Llorente e con altri ma alla fine è venuto Pedro. Nessuno di noi lo conosce, sarà bravo ma non è pronto. Aspettiamo di vedere come se la cava, altrimenti a gennaio sono convinto che la società tornerà sul mercato. Se il brasiliano fa la differenza ci toglieremo molte soddisfazioni.