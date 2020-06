Grassia: “Vorrei vedere Chiesa protagonista da qui alla fine del campionato”

Filippo Grassia, noto giornalista, ha pralto del momento della Fiorentina a Radio Bruno:

“Vorrei capire meglio le condizioni di Ribery, perchè potrebbe essere la vera arma in più della Fiorentina. La squadra di Iachini gioca benissimo in contropiede, è capace di riempire gli spazi e ripartire, può essere pericolosa per chiunque. Mi piacerebbe inoltre vedere Chiesa protagonista prima della fine della stagione”