Grassia: “Vlahovic si è pentito di aver lasciato la Fiorentina, qui giocava a calcio”

Il giornalista poi delinea le strategie viola del futuro

"Senza Europa il campionato della Fiorentina non lo valuto del tutto positivo. I viola hanno un buonissimo organico, non così inferiore a quello della Roma. Con Vlahovic oggi la Fiorentina avrebbe 6-7 punti in più, lo stesso serbo secondo me si è pentito di essersene andato perché a Firenze giocava a calcio e alla Juventus invece no. Italiano deve migliorare perché non si possono perdere un terzo delle partite giocate, in alcune gare sembra mancare cazzimma. Con un paio di ritocchi la Fiorentina può ambire alla Champions League, mancano un vero sostituto di Vlahovic e un uomo in mezzo al capo. Poi ci sono alcuni giocatori, come Venuti e Sottil, che non sono da Fiorentina".