Grassia: “Iachini non si leghi a un solo modulo. Chiesa? Mercato dipende da sua cessione”

Intervistato da TMW, il giornalista della Rai, Filippo Grassia, ha parlato così della Fiorentina:

Bonaventura lo prenderei perché è duttile e valido. Chiesa? Lui vuole andarsene però, tranne che nel finale di campionato, non ha fatto granché. Intorno alla sua cessione ruota il mercato viola. Piatek lo prenderei ma ho molta fiducia in Vlahovic e Cutrone che può adattarsi con qualsiasi compagno. Bisogna vedere se sono in grado di assicurare 15-20 gol, che possono portare una squadra da 50 a 60 punti. E poi con Ribery l’ideale sarebbe un 4-3-1-2. A Iachini in virtù della antica amicizia consiglio di non restare legato ad un solo modulo.