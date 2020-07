Grassia: “Ho paura di finire in B. Fiorentina banda del buco”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina, Filippo Grassia, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Da anni la Fiorentina è una banda del buco, specialmente al Franchi che non è più un fortino. Contro il Sassuolo la Fiorentina ha perso gli equilibri. Iachini ha alcune responsabilità. Qualche volta la difesa a tre può essere accantonata, Duncan deve giocare e poi c’è un problema Chiesa. Alla fine degli allenamenti lo terrei in campo 20 minuti in più per farlo calciare in porta. La squadra si trova in una situazione di classifica disastrosa, peggiore di quella dell’anno scorso. Dobbiamo tifare contro Genoa e Lecce. Com’è possibile che la Fiorentina abbia vinto solo 3 partite su 15 al Franchi. Ho paura davvero di finire in Serie B. Serve un allenatore di cui si abbia fiducia, ma prima di tutto occorrono giocatori adatti. Meglio prenderne 2 buoni che 7-8 mezzi giocatori.