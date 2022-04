Grassia: “Fiorentina? Per il Milan snodo scudetto è partita con l’Atalanta”

L'opinione del "moviolista" alla radio su Milan-Fiorentina

Intervistato da Milannews.it per parlare del match di domani tra i rossoneri e la Fiorentina, l'esperto di moviola per RadioRai Filippo Grassia ha detto la sua su uno dei match crocevia per la lotta scudetto: "La Fiorentina arriva non brillantissima e il Milan è molto carico. Il pronostico penderebbe dalla parte dei rossoneri se si considera che la formazione di Italiano anche a causa degli infortuni capitati a Torreira, Bonaventura e Castrovilli non è la stessa di qualche settimana fa quando centrò una serie di risultati utili consecutivi sbancando anche il San Paolo di Napoli. Se il Milan fa il Milan non dovrebbe aver problemi ma il vero snodo per lo scudetto sarà la penultima giornata con l’Atalanta. I rossoneri si sono espressi meglio con le formazioni medio-grandi pagando qualcosa contro le piccole". E sugli episodi arbitrali, la formazione di Pioli è in credito: "Sono stati seriamente penalizzati dalle scelte arbitrali in diverse occasioni. Con dei giudizi equi, ad oggi, la formazione di Pioli avrebbe avuto sicuramente quattro o cinque punti in più, e lo dico dopo venticinque anni di esperienza tra stadi e moviola".