Gran galà Aic, c’è un calciatore della Fiorentina tra i candidati per la top 11

E’ pronto a tornare l’appuntamento con Gran Galà del calcio.L’evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in cui vengono premiati i migliori giocatori della Serie A, è giunto alla decima edizione e anche quest’anno premierà i migliori giocatori della scorsa stagione, ruolo per ruolo, fino a comporre un vero dream team. Tra i calciatori votabili della Fiorentina c’è Amrabat, anche se si farà riferimento alla stagione passata in cui il centrocampista vestiva la maglia dell’Hellas Verona. Ecco la lista completa:

PORTIERI:

▪ Gianluigi Donnarumma (Milan)

▪ Samir Handanovic (Inter)

▪ Wojciech Szczesny (Juventus)

DIFENSORI:

▪ Leonardo Bonucci (Juventus)

▪ Juan Cuadrado (Juventus)

▪ Stefan de Vrij (Inter)

▪ Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

▪ Robin Gosens (Atalanta)

▪ Hans Hateboer (Atalanta)

▪ Theo Hernandez (Milan)

▪ Kalidou Koulibaly (Napoli)

CENTROCAMPISTI:

▪ Sofyan Armabat (Hellas Verona)

▪ Nicolò Barella (Inter)

▪ Rodrigo Bentancur (Juventus)

▪ Alejandro Gomez (Atalanta)

▪ Dejan Kulusevski (Parma)

▪ Manuel Locatelli (Sassuolo)

▪ Luis Alberto (Lazio)

▪ Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)

▪ Miralem Pjanic (Juventus)

