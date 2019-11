Graffiedi: “Fiorentina da Europa. Firenze? Bei ricordi, Ivan organizzava cene di continuo”

L’ex attaccante della Fiorentina Mattia Graffiedi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Il Cagliari ad oggi è una delle squadre più forti di Serie A, è una sconfitta che ci sta. La Fiorentina deve arrivare in Europa, ha giocatori di grande livello come Ribery e Chiesa. Contro il Verona i viola devono vincere, anche in trasferta in queste partite difficili. Nell’arco del campionato ci sarà tanto spazio per Vlahovic, che è un giocatore di qualità, interessante e di prospettiva, ma Montella vuole due attaccanti che non danno punti di riferimento. Per Vlahovic la doppietta al Cagliari sarà molto importante, ha la mentalità giusta. Firenze? Non fu semplice all’inizio, poi da gennaio cambiammo passo. Ivan era una figura fondamentale, organizzava sempre cene per fare gruppo. Mondonico? Portò entusiasmo in uno spogliatoio triste, grazie a lui andavamo al campo contenti.