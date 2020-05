Governo-Lega-Figc: alle 18.30 la conference call, si decide la ripresa della Serie A. I dettagli

Tutto è pronto per il vertice governo-calcio in programma alle 18.30 e che dovrebbe dare la spinta definitiva, con tanto di data possibile, alla ripresa del campionato. Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà in conference call Federcalcio, Leghe, Calciatori, Allenatori e Arbitri. Rispetto alla giornata di ieri, il clima è decisamente più favorevole anche per le notizie da Bologna sul test negativo per uno dei membri dello staff della società emiliana precedentemente trovato positivo all’esame del tampone.

In mattinata si è riunito anche il Comitato Tecnico-Scientifico che ha affrontato il nuovo protocollo sanitario sulla ripresa dell’attività agonistica, sostanzialmente identico a quello sugli allenamenti collettivi. Non sarebbero sorti particolari problemi anche perché la famosa norma sulla quarantena “automatica” della squadra in caso di positività è rimasta inalterata. Gli scienziati hanno già inviato i loro pareri al ministero della Salute e a quello dello Sport.

Gazzetta.it