Gobbi esalta Nainggolan: “Farebbe fare il salto di qualità, anche se la scelta non è facile”

Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex viola Massimo Gobbi ha svelato le sue sensazioni sulla nuova Fiorentina che sta nascendo:

Nainggolan sarebbe un grande colpo di mercato, nonostante le difficoltà dell’ultimo anno a Firenze potrebbe rilanciarsi. Un nome del genere scalda i tifosi e porta grande entusiasmo per provare a fare un salto di qualità. Immagino che scegliere fra i viola o Cagliari non sia facile: a Firenze troverebbe un sostegno enorme ma in Sardegna ha lasciato il cuore. Commisso? Mi sembra che la nuova proprietà abbia entusiasmo e grandissima voglia di fare bene. Queste scelte di mercato indicano questo e penso che alla fine serva un giusto mix fra giovani e giocatori di esperienza. Credo vogliano fare da subito un grande campionato.