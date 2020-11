Gnocchi: “Prandelli ci ha messo del suo per farsi dimenticare, vedrei meglio altri”. Su Amrabat…

Gene Gnocchi, comico e noto tifoso del Parma, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Vlahovic è un bel giocatore, lo reputo molto forte. Schierare Callejon e Ribery come coppia offensiva mi sembra senza senso, presentarsi a Roma con un attacco così leggero è un suicidio tattico. Un’altra criticità è la posizione di Amrabat: lo sanno tutti che non è un regista. Mi sembra strano intestardirsi così, schierandolo in un ruolo che non può ricoprire. Prendere un difensore dall’Argentina è un rischio, Quarta non mi ha convinto molto nei due scampoli di partita in cui lo abbiamo visto impegnato, fin qui. Prandelli? Secondo me Cesare ci ha messo del suo per farsi dimenticare. Sarei più per allenatori come Spalletti o Sarri, eviterei certamente un ritorno di Montella: sarebbe controproducente. Prandelli potrebbe far bene, ma è pur sempre un cavallo di ritorno.