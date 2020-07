Gnocchi: “Chiesa? Deve mangiarne di crostini per raggiungere babbo Enrico”

Gene Gnocchi, personaggio televisivo tifoso del Parma, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Parma? Quest’anno sembrava esserci la possibilità di andare in Europa, ma l’obiettivo rimane la salvezza. Faggiano sta facendo un grande lavoro tra talenti scoperti e giocatori rilanciati, D’Aversa è un bravissimo allenatore. Mi sono allenato con lui ai tempi del Lanciano, spero che non si faccia tentare da altre situazioni e che rimanga. E’ poco sponsorizzato, non è uno di quei tecnici che ha sempre la sparata in bocca. Non ama farsi vedere più del dovuto, di lui parlano bene tutti i giocatori e anche coloro che non vedono il campo. Fiorentina? Mi ha sorpreso, ero sicuro che Ribery avrebbe fatto benissimo e di conseguenza la squadra. Castrovilli? Prima dello stop era la figura portante, adesso sta facendo prestazioni non buone. Chiesa? Federico non è ai livelli di Enrico, il babbo è un’altra cosa e va lasciato fare. Il figlio deve mangiarne di crostini per arrivare al suo livello.