Gli studenti del Vasari di Figline presentano il cocktail DA13

La “straordinarietà” che stiamo vivendo in questo momento è scandita da ritmi decisamente nuovi, la grande sfida della didattica a distanza ci vede costretti a rimodulare gli interventi educativi e a cercare sempre nuovi stimoli. È quanto hanno messo in atto gli studenti della classe 3B del corso di Sala e Vendita che, insieme alle loro insegnanti Claudia Beni, Daniela Dini e Eleonora Moretti, hanno dato vita ad un progetto didattico nato dal desiderio di ricordare il capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso prematuramente tre anni fa.

Gli studenti hanno pensato, sperimentato e realizzato un cocktail analcolico dal colore viola, gradevole, sano e rinfrescante, a base di frutti dalle alte proprietà nutritive, ideale bevanda per gli sportivi. Anche la presentazione del drink è innovativa e in linea con quanto stiamo attraversando: il classico bicchiere è stato sostituito da sacchetti realizzati in materiale plastico, biodegradabili e dotati di una saldatura a ultrasuoni che permette una tenuta perfetta; il sacchetto è chiuso con un nastro viola e sigillato con un adesivo che porta impresso il nome del drink, DA13, scelto dai membri del Vasari Viola Club, realtà nata nell’Istituto e formata da docenti, personale ATA, studenti e genitori che hanno in comune la passione per la Fiorentina.

Il progetto sarà presentato oggi 4 marzo, ricorrenza della tragica scomparsa del Capitano viola, figura indimenticabile per i suoi valori umani e sportivi che ci hanno fortemente ispirato nel realizzare questo progetto, ci hanno dato forza e stimolato la nostra creatività.

Il DA13 è il nostro grazie e il nostro “sempre con noi” per il nostro Capitano.